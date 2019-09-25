В сеульской клинике врачи перепутали медкарты пациенток и сделали аборт женщине, находящейся на шестой неделе беременности. Об этом сообщает The Korean Herald, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, пациентка пришла в клинику на плановый осмотр. Врач не уточнил ее данные и решил, что она пришла на аборт. Медсестра вколола ей анестезию и провела процедуру. Как отмечает издание, они перепутали ее с другой пациенткой.

На следующий день женщина вернулась в больницу из-за кровотечения. Там она узнала, что ее беременность прервали. Женщина обратилась в полицию.

На врача и медсестру завели дело о халатности, вскоре его передадут в прокуратуру.

В апреле Конституционный суд Южной Кореи признал запрет на аборты противоречащим основному закону страны. Законодатели должны пересмотреть действующие правила и разрешить их до 31 декабря 2020 года.

Сейчас женщина может прервать беременность только в случае изнасилования, инцеста, а также при угрозе жизни матери или наследственных заболеваниях.



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