Митинги в поддержку протестующих в Гонконге прошли в крупнейших городах Австралии. Как сообщил в воскресенье телеканал SBS, в Сиднее более тысячи активистов присоединились к маршу протеста, участники которого прошли по центральным улицам города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным телеканала, вышедшие на улицы города люди несли флаги и плакаты с призывами защитить демократию и права человека. "Мы будем бороться за демократию и за правительство, которое будет ответственно перед своим народом и ни перед кем другим", - приводит SBS слова одного из протестующих.

Как отмечает газета The Canberra Times, не столь многочисленные митинги также прошли Мельбурне, Аделаиде, Брисбене, Канберре и Перте.

Акция последовала за сообщениями о столкновениях между протестующими и полицией Гонконга, которая в субботу применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Массовые протесты вспыхнули в Гонконге в начале лета этого года, после попытки властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции выражают готовность продолжать акции протеста. Они также требуют созыва независимой комиссии для расследования "жестокости" полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как "массовые беспорядки", а также избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!