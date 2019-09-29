Испанский остров Тенерифе остался без света. Об этом сообщает Ara.cat со ссылкой на мэрию города Санта-Крус-де-Тенерифе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, речь идет о всем острове.

Согласно мэрии города, причина этого пока неизвестна.

"Мы пытаемся установить, что произошло, и каким образом решить проблему как можно раньше", - уточнили в мэрии.

Как подчеркивается, при отключении электричества погасли все светофоры.

Энергокомпания острова добавила, что на устранение проблемы может понадобиться шесть часов.

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