https://news.day.az/world/1161045.html Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
Испанский остров Тенерифе остался без света. Об этом сообщает Ara.cat со ссылкой на мэрию города Санта-Крус-де-Тенерифе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, речь идет о всем острове.
Согласно мэрии города, причина этого пока неизвестна.
"Мы пытаемся установить, что произошло, и каким образом решить проблему как можно раньше", - уточнили в мэрии.
Как подчеркивается, при отключении электричества погасли все светофоры.
Энергокомпания острова добавила, что на устранение проблемы может понадобиться шесть часов.
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