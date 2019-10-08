https://news.day.az/world/1163720.html В Афганистане прогремел взрыв, пострадали студентки
В Афганистане прогремел взрыв, пострадали студентки
Восемь человек пострадали в результате взрыва в университете провинции Газни на востоке Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.
Глава больницы данной провинции Баз Мохаммад Хемат отметил, что все восемь пострадавших - студентки. Дополнительные подробности произошедшего не приводятся.
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