https://news.day.az/world/1163971.html Трамп призвал Клинтон участвовать в выборах
Трамп призвал Клинтон участвовать в выборах
Президент США Дональд Трамп призвал экс- госсекретаря США Хиллари Клинтон вновь баллотироваться в президенты.
Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я полагаю, что коррумпированная Хиллари Клинтон должна вступить в гонку, чтобы попытаться украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен", - написал Трамп.
Он также призвал Клинтон объяснить все свои преступления и назвать причины удаления электронных писем после получения повестки в Конгресс.
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