Президент США Дональд Трамп призвал экс- госсекретаря США Хиллари Клинтон вновь баллотироваться в президенты.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я полагаю, что коррумпированная Хиллари Клинтон должна вступить в гонку, чтобы попытаться украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен", - написал Трамп.

Он также призвал Клинтон объяснить все свои преступления и назвать причины удаления электронных писем после получения повестки в Конгресс.

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