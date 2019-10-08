Линейки отечественной марки Lada летом следующего года пополнится новой моделью. Автомобиль получит имя Van и будет представлять собой измененный Renault Dokker, внешность которого будет напоминать Lada Vesta.

О том, что производитель собирается представить в ближайшие годы сразу несколько новых моделей, стало известно еще в конце 2018-го, Тогда на "АвтоВАЗе" рассказали, что в ближайшие семь лет на рынке появится восемь новых моделей, а также будет проведено девять рестайлингов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Тогда же в Сети появился снимок с внутренней презентации компании, на котором было название модели Lada Van, а рядом обозначение промежутка между 2019 и 2020 годом. Несмотря на то, что сам производитель утверждал, что производство запустят ближе к 2022 году, слухи о скором выходе новинки все равно продолжали появляться.

Сейчас источник, приближенный к заводу, рассказал изданию "Лада.Онлайн", что компания уже работает над новой моделью, а продажи должны начаться меньше чем через год - производитель планирует поставить первую партию "Вэнов" дилерам уже летом 2020 года.

Пока неизвестно, означает ли скорое появление новой модели окончание производства фургона Largus, с которым они будут фактически конкурировать. Летом этого года он пережил плановый фейслифт, в рамках которого модель получила незначительные обновления, но о дальнейших планах "АвтоВАЗа" касательно этого универсала информации пока нет.

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