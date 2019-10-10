Стрелок из немецкого Галле вел прямую трансляцию своих действий через Интернет. Отрезок из 35-минутного видео опубликовал телеграм-канал Mash. К настоящему моменту кадры бойни удалены из Сети, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В свою очередь, в "Твиттере" опубликовали фото стрелка и раскрыли некоторые мотивы его нападения. Нападавший был членом праворадикального движения. Свое нападение на синагогу он совершил из антисемитских побуждений. Также сообщается, что на преступление его вдохновила бойня в новозеландском Крайстчерче в марте 2019 года, где стрелок также вел прямую трансляцию в Сети.

Огонь у синагоги в немецком Галле открыли два человека. Сообщается о двух погибших и нескольких раненых. Сам момент стрельбы зафиксировали камеры видеонаблюдения. После стрельбы нападавший попал в ДТП. Полицейские нашли его автомобиль, но об официальном задержании стрелка не сообщалось.

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