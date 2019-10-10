Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.

Это позволяет им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности. Под предлогом блокировки подозрительных транзакций они выманивают данные, необходимые для хищений с карт. Для начала успешной атаки мошенникам достаточно знать имя жертвы, остальное "звонари" способны узнать в ходе разговора.

Об этом говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

На проблему также обратила внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина: если вам звонят из банка и просят сообщить какие-то данные, следует прекратить разговор и перезвонить по номеру, указанному на банковской карте, посоветовала она в кулуарах форума "Финополис".

Технически операторы связи уже сейчас способны определять подлинность исходящего номера и могут фильтровать подмененные номера, сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Дума предложит обязать операторов фильтровать подмененные мошенниками номера.

За 12 месяцев (с сентября 2018 года по август 2019 года) ЦБ отправил на блокировку в сигнальной сети информацию о более чем 4,9 тысячи номеров мобильных операторов и номеров в коде 8-800, задействованных в мошеннических СМС-рассылках, получении рассылок, атаках, заражениях вредоносным программным обеспечением и так далее.

Сбербанк в 2018 году зафиксировал атаки на своих клиентов со 135 тысяч телефонных номеров, сказал глава Сбербанка Герман Греф. Без сотрудничества с телеком-операторами проблему не решить, какой бы сильный периметр защиты банк не выстраивал, уверен Греф.

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