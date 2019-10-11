https://news.day.az/world/1164789.html В Найроби пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
В Найроби пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Легкий пассажирский самолет авиакомпании Silverstone Air выкатился во время вылета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Уилсона в столице Кении Найроби. Об этом сообщила в пятницу кенийская газета Daily Nation, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
О жертвах информация не поступала. Пилот и несколько пассажиров доставлены в больницу.
От удара о деревья у самолета переломилось крыло. Экстренные службы уже убрали машину с места происшествия.
Самолет направлялся в кенийский город Момбаса.
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