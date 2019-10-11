Легкий пассажирский самолет авиакомпании Silverstone Air выкатился во время вылета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Уилсона в столице Кении Найроби. Об этом сообщила в пятницу кенийская газета Daily Nation, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О жертвах информация не поступала. Пилот и несколько пассажиров доставлены в больницу.

От удара о деревья у самолета переломилось крыло. Экстренные службы уже убрали машину с места происшествия.

Самолет направлялся в кенийский город Момбаса.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!