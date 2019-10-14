По данным экзитпола компании Emrod во втором туре президентских выборов в Тунисе побеждает независимый кандидат Каис Саид, сообщает радио Mosaique FM, передает РБК.



Согласно опросу, Каис Саид набирает 72,3% голосов, а его соперник, предприниматель и медиамагнат Набиль Каруи - 27,47%.



13 октября в Тунисе прошел второй этап выборов президента. В первом туре голосования Саид также занял первое место, получив 18,4% поддержки избирателей, в то время как Каруи набрал 15,5%. Прежний тунисский лидер Бежи Каид ас-Себси

скончался 25 июля на 92-ом году жизни.





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