https://news.day.az/world/1165482.html В Тунисе опубликовали данные экзитполов на выборах президента
По данным экзитпола компании Emrod во втором туре президентских выборов в Тунисе побеждает независимый кандидат Каис Саид, сообщает радио Mosaique FM, передает РБК.
В Тунисе опубликовали данные экзитполов на выборах президента
По данным экзитпола компании Emrod во втором туре президентских выборов в Тунисе побеждает независимый кандидат Каис Саид, сообщает радио Mosaique FM, передает РБК.
Согласно опросу, Каис Саид набирает 72,3% голосов, а его соперник, предприниматель и медиамагнат Набиль Каруи - 27,47%.
13 октября в Тунисе прошел второй этап выборов президента. В первом туре голосования Саид также занял первое место, получив 18,4% поддержки избирателей, в то время как Каруи набрал 15,5%. Прежний тунисский лидер Бежи Каид ас-Себси
скончался 25 июля на 92-ом году жизни.
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