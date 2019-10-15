Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в понедельник вечером телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил Елисейский дворец, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе беседы Макрон предупредил Трампа "об абсолютной необходимости противостоять возрождению группировки "Исламское государство". Также этим вечером Макрон провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирака Бархамом Салехом, сообщила администрация французского президента. Причем обмен мнениями с турецким лидером "подтвердил существование глубоких разногласий относительно возможных последствий турецкого наступления на северо-востоке Сирии", отмечает Елисейский дворец.

Переговоры с иракским президентом касались в основном вопроса "тех рисков в гуманитарном плане и плане обеспечения безопасности, которые представляет собой нынешняя ситуация".

В ходе беседы Макрон заверил Салеха в своем стремлении "добиваться укрепления франко-иракского сотрудничества".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!