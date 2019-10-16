Ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации в мире, набирает обороты, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями. Об этом в интервью "Коммерсантъ" заявила заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает РБК.



"Знаменитые часы "Судного дня" снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной. И я вижу много разных причин для этого", - сказала она.



Во-первых, как отметила Накамицу, к этому может привести нынешнее доверие между государствами, включая те, которые обладают ядерным оружием. По ее мнению, в настоящее время мир находится в состоянии беспорядка из-за дефицита доверия.



Кроме того, она указала на то, что между ведущими державами и другими странами наблюдается нехватка диалога. Замгенсека считает, что сейчас они начинают ценить военные возможности больше дипломатии и переговоров.



Есть и другие факторы, усложняющий обстановку в вопросе ядерной конфронтации, в частности, ослабевание режима контроля над вооружениями, сказала она. "Но есть и геополитический фактор. Сами отношения стали более сложными. Простого биполярного мира больше нет. Мир стал более сложным и многополярным", - выразила мнение Накамицу.



Помимо этого быстро развивается наука и новые технологии. "Мы точно не знаем, как это отразится на ядерной сфере <...> какими могут быть последствия вредоносной деятельности в киберпространстве, потенциальные последствия от применения оружия с использованием искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия и обычных вооружений, которые могут иметь стратегические последствия", - отметила она.





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