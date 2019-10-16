Американский сенатор Линдси Грэм рассказал, что обсуждали в телефонном разговоре лидер Турции Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп.

В своем твиттере он сообщил, что Эрдоган пообещал Трампу "держаться подальше" от сирийского города Кобани.

Таким образом, стороны хотят избежать дальнейшей эскалации в Сирии.

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