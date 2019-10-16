https://news.day.az/world/1166175.html Сенатор раскрыл подробности разговора Трампа и Эрдогана
Сенатор раскрыл подробности разговора Трампа и Эрдогана
Американский сенатор Линдси Грэм рассказал, что обсуждали в телефонном разговоре лидер Турции Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп.
В своем твиттере он сообщил, что Эрдоган пообещал Трампу "держаться подальше" от сирийского города Кобани.
Таким образом, стороны хотят избежать дальнейшей эскалации в Сирии.
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