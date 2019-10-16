Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) представило лунный скафандр, который, как ожидается, наденут астронавты во время предстоящей экспедиции к спутнику Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, глава НАСА Джим Брайденстайн показал костюм нового поколения xEMU, который будет использоваться при реализации программы "Артемида", предполагающей отправку американских астронавтов на Луну.

Однако представленная модель - это пока прототип, который будет усовершенствован с учетом требований мобильности и удобства на Луне. Пока же скафандр очень похож на те, что астронавты НАСА носят на МКС, отмечает "Би-би-си".

Отмечается, что новый скафандр должен подойти астронавту любых габаритов, чтобы избежать произошедшей в этом марте заминки, когда первый в истории выход двух женщин был сорван из-за отсутствия нужного размера.

Запаса кислорода хватит на восемь часов, плюс еще один час на случай чрезвычайной ситуации.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!