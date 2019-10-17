Президент США Дональд Трамп заявил, что был совершенно не удивлен решением турецкого коллеги Тайипа Эрдогана начать операцию на северо-востоке Сирии.

"Меня это совершенно не удивило. Он [Эрдоган] долгое время выстраивал войска на границе", - сказал американский лидер в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом американский лидер заявил, что не давал Эрдогану зеленый свет на проведение операции в Сирии.

"Я не давал ему зеленый свет. Если кто-то видел письмо, которое может быть опубликовано, если они захотят, - оно очень серьезное, сильное", - сказал Трамп.

Глава Белого дома раскритиковал вопрос журналиста о том, что президент США якобы дал добро на вторжение: "Это обманчиво". По его словам, люди хотят, чтобы американские военнослужащие вернулись домой. "Я не хочу вмешиваться в войну между Турцией и Сирией", - сказал Трамп.

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