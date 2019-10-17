Из-за сильного ветра на востоке США без света остались более 500 тыс. жителей
Сильный ветер и проливные дожди оставили в четверг без света и тепла более 500 тыс. потребителей в штатах Мэн и Массачусетс на Восточном побережье США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Агентство по чрезвычайным ситуациям Мэна информировало на своем сайте, что ветер, порывы которого достигают 26,8 м/с, повалил деревья и оборвал линии электропередачи. "По состоянию на утро четверга 215 тыс. потребителей остались без электроэнергии. Ряд автодорог блокирован упавшими деревьями и ветками", - уточнило агентство.
Максимальная скорость ветра, составляющая 40,2 м/с, зарегистрирована в четверг в городе Провинстаун (штат Массачусетс). В этом штате обесточены около 225 тыс. домов и предприятий. В городке Даксбери, расположенном недалеко от Бостона, отменены занятия во всех школах из-за неблагоприятных погодных условий.
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