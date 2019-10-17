Сильный ветер и проливные дожди оставили в четверг без света и тепла более 500 тыс. потребителей в штатах Мэн и Массачусетс на Восточном побережье США. Об этом сообщила газета The New York Times‎ со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Мэна информировало на своем сайте, что ветер, порывы которого достигают 26,8 м/с, повалил деревья и оборвал линии электропередачи. "По состоянию на утро четверга 215 тыс. потребителей остались без электроэнергии. Ряд автодорог блокирован упавшими деревьями и ветками", - уточнило агентство.

Максимальная скорость ветра, составляющая 40,2 м/с, зарегистрирована в четверг в городе Провинстаун (штат Массачусетс). В этом штате обесточены около 225 тыс. домов и предприятий. В городке Даксбери, расположенном недалеко от Бостона, отменены занятия во всех школах из-за неблагоприятных погодных условий.

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