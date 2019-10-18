Генсек ООН Антониу Гутерреш в контексте договоренностей США и Турции о приостановке турецкой операции на севере Сирии заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности.

"Генеральный секретарь в курсе сегодняшних переговоров между США и Турцией. Генсек приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении офиса генсека ООН.

Отмечается, что генсек осознает, что предстоит пройти еще долгий путь к эффективному разрешению кризиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.

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