Китай надеется, что процесс выхода Великобритании из состава ЕС пройдет стабильно и упорядоченно, что служит интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы обратили внимания на соответствующие заявления Великобритании и ЕС о позитивном развитии ситуации в их переговорах, и надеемся, что Brexit пройдет упорядоченно и стабильно, что послужит интересам всех сторон, включая Великобританию и ЕС, и будет благоприятно для глобальной стабильности и развития", - заявил Гэн Шуан.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС. В сообщении Юнкера в Twitter отмечалось, что Еврокомиссия одобрила договоренность, премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять, что также принимает ее. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению.

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