Войска США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны США Марк Эспер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никакие сухопутные силы США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о зоне безопасности, однако мы продолжим поддерживать контакты как с Турцией, так и с "Силами демократической Сирии", - сказал он. Эспер также отметил, что США "продолжают организованный вывод своих войск с северо-востока Сирии".

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