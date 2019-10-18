https://news.day.az/world/1167147.html США не будут участвовать в обеспечении создания зоны безопасности в Сирии - Пентагон
США не будут участвовать в обеспечении создания зоны безопасности в Сирии - Пентагон
Войска США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о создании зоны безопасности на севере Сирии.
Об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны США Марк Эспер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Никакие сухопутные силы США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о зоне безопасности, однако мы продолжим поддерживать контакты как с Турцией, так и с "Силами демократической Сирии", - сказал он. Эспер также отметил, что США "продолжают организованный вывод своих войск с северо-востока Сирии".
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