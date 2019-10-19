Двигатель самого большого серийного авиалайнера загорелся перед взлетом - ВИДЕО
В минувшую пятницу, 18 октября, в аэропорту южнокорейском международном аэропорту Инчхон произошел инцидент с участием Airbus A380 - самого большого серийного пассажирского авиалайнера в мире, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
У воздушного судна авиакомпании Asiana Airlines, готовившегося к выполнению рейса OZ202 в Лос-Анджелес, загорелся один из четырех двигателей.
Экстренные службы аэропорта оперативно приступили к тушению. Известно, что в результате ЧП самолет не получил критичных повреждений. Никто из людей не пострадал.
Как сообщают местные СМИ, пожар возник в ходе тестирования силового агрегата после технического обслуживания.
В причинах произошедшего предстоит разобраться членам специальной комиссии.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре