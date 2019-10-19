Глава американского государства Дональд Трамп вынашивает планы засудить телеканал CNN. Об этом стало известно Fox News из письма президента руководителю CNN Джеффу Цукеру, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Хозяин Белого дома считает, что журналисты "продемонстрировали предвзятость" и нарушение этики. Возмущение Трампа вызвал сюжет с неким неназванным осведомителем.

"Это была попытка дискредитировать должность президента", - написал глава государства руководству телеканала.

Трамп и ранее неоднократно заявлял, что CNN распространяет связанные с ним "фейковые новости".