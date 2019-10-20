https://news.day.az/world/1167498.html В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Вардак
В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Вардак
Не менее трех полицейских погибли во время покушения на жизнь губернатора афганской провинции Вардак, расположенной в центральной части страны, в Майданшахре. Город является административным центром этой провинции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил в воскресенье телеканал Tolo News, заминированная машина была подорвана в тот момент, когда мимо нее проезжал кортеж губернатора. По словам его пресс-секретаря, глава провинции не пострадал.
В результате неудачного покушения ранения также получили два телохранителя губернатора.
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