Не менее трех полицейских погибли во время покушения на жизнь губернатора афганской провинции Вардак, расположенной в центральной части страны, в Майданшахре. Город является административным центром этой провинции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в воскресенье телеканал Tolo News, заминированная машина была подорвана в тот момент, когда мимо нее проезжал кортеж губернатора. По словам его пресс-секретаря, глава провинции не пострадал.

В результате неудачного покушения ранения также получили два телохранителя губернатора.

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