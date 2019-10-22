В сети появились кадры, где дагестанские сотрудники полиции спасают тонущего мужчину в Избербаше.

Как передает Day.Az со ссылкой на kp.ru, инцидент случился 11 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы МВД по Республике Дагестан спасли тонущего мужчину, который сам не мог выбраться из Каспийского моря.

Так, полицейский Ильмудтин Юнусов в форме, увидев несчастного, вбежал в море и вытащил дагестанца.

После этого несколько правоохранителей оказали мужчине первую медицинскую помощь и отвезли в центральную городскую больницу.

Известно, что любитель водных процедур здоров и уже идет на поправку.

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