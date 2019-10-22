На Каспии спасли тонувшего мужчину - ВИДЕО
В сети появились кадры, где дагестанские сотрудники полиции спасают тонущего мужчину в Избербаше.
Как передает Day.Az со ссылкой на kp.ru, инцидент случился 11 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы МВД по Республике Дагестан спасли тонущего мужчину, который сам не мог выбраться из Каспийского моря.
Так, полицейский Ильмудтин Юнусов в форме, увидев несчастного, вбежал в море и вытащил дагестанца.
После этого несколько правоохранителей оказали мужчине первую медицинскую помощь и отвезли в центральную городскую больницу.
Известно, что любитель водных процедур здоров и уже идет на поправку.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре