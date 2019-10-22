Высокопоставленный сотрудник иракской федеральной полиции погиб в результате нападения террористов в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада. Об этом заявил РИА Новости во вторник источник в службах безопасности страны, передает Day.Az.

"Командир четвертой бригады федеральной полиции бригадный генерал Али аль-Лями погиб, отражая атаку террористических банд "Исламского государства" в районе Мутайбиджа провинции Салах-эд-Дин", - сообщил источник.

Другие подробности инцидента не приводятся.

В сентябре иракские силовики уже проводили в данном районе антитеррористическую операцию, ликвидировав 15 боевиков и задержав девятерых. Были также уничтожены туннели и тренировочная база боевиков.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства" после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака.

Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.



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