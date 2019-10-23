Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд, заявил президент Владимир Путин на саммите "Россия - Африка" в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур, например по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной организации здравоохранения. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд", - заявил Путин.



Африка становится одним из центров роста мировой экономики, отметил российский лидер.



В последнее время множество российских компаний стремятся выйти на рынок Африки. Причина тому чисто экономическая: Африка обладает необычайно высоким потенциалом развития. Страны уже сейчас показывают значительный рост. И в этом ключе укрепление взаимодействия будет взаимовыгодным решением, отметил президент России.



Россия списала наибольший долг Кубе - $31,7 млрд, на втором месте Ирак - $21,5 млрд, на третьем месте африканские страны - $20 млрд, далее Монголия - $11,1 млрд, Афганистан - $11 млрд, Северная Корея - $10 млрд, Сирия - $9,8 млрд, Вьетнам - $9,5 млрд.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!