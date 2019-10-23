Вашингтон отменяет санкции, введенные в отношении Турции в связи с начатой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Я отдал министру финансов Стивену Мнучину распоряжение отменить все санкции, введенные 14 октября", - сказал глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме.

При этом американский лидер пояснил, что США будут готовы восстановить действие санкций в отношении Турции, если будут не удовлетворены ее шагами в Сирии. "Санкции будут отменены, пока не произойдет что-то, что нам не понравится", - пояснил президент США.

Трам заявил, что США существенно увеличат пошлины на турецкую сталь и другие импортируемые из Турции товары, если Анкара не будет выполнять взятые на себя обязательства по Сирии.

"Если Турция не будет выполнять свои обязательства, в том числе по защите религиозных и этнических меньшинств, а я искренне верю, что они будут [их выполнять], мы оставляем за собой право вновь ввести разрушительные [для Турции] санкции, в том числе существенно увеличить пошлины на сталь и все другие товары из Турции", - сказал американский лидер.

Трамп в среду призвал другие страны оказать Турции и Сирии помощь в укреплении контроля над границей между ними.

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