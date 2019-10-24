Послы 27 стран ЕС стран в Брюсселе согласились с необходимостью отложить Brexit, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ЕС.

По данным источника, в настоящее время окончательного решения еще нет.

Он отметил, что послы 27 стран провели первое неформальное обсуждение отсрочки Brexit. Встреча не предусматривала принятия никаких решений.

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