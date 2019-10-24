https://news.day.az/world/1168684.html В России вейпы приравняют к обычным сигаретам
В России вейпы приравняют к обычным сигаретам
В Госдуму внесли поправки к проекту закона, который должен приравнять вейпы к обычным сигаретам. Их внес депутат Сергей Боярский, сообщил он в Instagram.
По его словам, поправки должны приравнять все бестабачные курительные смеси к сигаретам, на которые уже действуют ограничения "антитабачного" закона.
Он отметил, что, если поправки примут, то россиянам запретят курить вейпы и системы нагревания табака в общественных местах.
Боярский добавил, что его поправки могут рассмотреть в четверг, 24 октября.
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