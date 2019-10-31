Седьмая сессия конференции сторон ЮНЕСКО не сумела достигнуть консенсуса по вопросу принятия документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, проект которой предполагал согласие стран с санкциями под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA) и олимпийского движения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Проект Рамок дисциплинарных мер за несоблюдения конвенции обсуждался во французской столице на протяжении двух дней. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе.

Документ предполагал санкции к государствам-участникам за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и соглашался с дисциплинарными мерами, которые прописаны во Всемирном антидопинговом кодексе WADA.

В частности, там говорилось, что несоблюдение правительством конвенции о борьбе с допингом в спорте в дальнейшем могло бы привести к невозможности стране подавать заявки на участие в соревнованиях, а также невозможности или недопущению ее кандидатуры проводить международные соревнования. Страна также лишалась бы права подавать заявку на участие в чемпионатах мира и других международных соревнованиях.

Также было обращено внимание на невозможность принятия проекта путем голосования, поскольку утверждение подобных документов в ЮНЕСКО должно происходить консенсусом, которого на конференции достигнуто не было. В итоге было принято решение отправить документ на доработку рабочей группе. В следующий раз дисциплинарные меры будут обсуждаться на конференции, которая пройдет через два года.

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