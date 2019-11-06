"Единственным путем улучшения отношений Беларуси с Советом Европы" является срочное введение Минском моратория на смертную казнь, что станет первым шагом к ее отмене.

Об этом говорится в заявлении генерального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу об отмене смертной казни Тита Корлатяна, опубликованном на сайте ассамблеи во вторник, 5 ноября, передает Day.Az со ссылкой на DW.

В документе отмечается, что вынесенный Брестским областным судом 25 октября смертный приговор в отношении Виктора Сергиля, обвиняемого в убийстве восьмимесячного ребенка, стал уже третьим случаем в году, когда судебные органы прибегают к высшей мере наказания. "Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в назначении соразмерной санкции, европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении.

Корлатян также отметил, что приговор Сергилю разочаровывает, поскольку показывает, что "белорусская судебная система продолжает применять смертную казнь, несмотря на некоторые аболиционистские сигналы в политической сфере, в частности, от членов Национального собрания".

Смертная казнь в Европе применяется только в Беларуси

Белоруссия остается единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления, отмечает "Интерфакс". Смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а о месте захоронения не сообщается. В 2018 году в Беларуси было вынесено 4 смертных приговора.

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