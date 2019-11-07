Японская автомобильная компания Toyota зафиксировала рекордный уровень чистой прибыли в первой половине 2019 финансового года (апрель - сентябрь). Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг компанией данные, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, чистая прибыль автокомпании выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до рекордной отметки в 1,27 трлн иен (около $11 млрд). Подчеркивается, что такого результата концерну удалось достичь благодаря хорошим продажам, как внутри Японии, так и за рубежом.

В то же время Toyota сохраняет свой текущий прогноз по прибыли на весь 2019 финансовый год, который завершится 31 марта 2020 года. Так, по прогнозам компании, чистая прибыль должна составить 2,15 трлн иен ($18,6 млрд), что на 14,2% выше, чем чистая прибыль в 2018 финансовом году.

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