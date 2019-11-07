При пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в МЧС.

Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам собеседника агентства, во время огневых работ в резервуаре произошел хлопок, после которого началось возгорание, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Главк МЧС по Краснодарскому краю уточняет, что сообщение о пожаре на нефтебазе поступило в 9:04. На место происшествия сразу выехали подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. Менее чем через 40 минут возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, в 10:50 его ликвидировали.

В тушении принимали участие 91 человек и 33 единицы техники. Прокуратура начала проверку.

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