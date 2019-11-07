Итальянский многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio. Об этом сообщило интернет-издание Cittadellaspezia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в среду вечером. Вертолет выполнял тренировочный полет в темное время суток.

Машина завалилась набок при посадке, из-за чего разрушился несущий винт. Но пожара удалось не допустить благодаря работе экипажа на палубе.

Никто из шестерых членов экипажа не пострадал. Причины происшествия расследуются.



AgustaWestland SH.101 - основной вертолет итальянского флота. Его выпускают в двух модификациях - противолодочной и многоцелевой.

Эсминец Caio Duillio ввели в строй в 2011 году. Среди вооружений корабля - артиллерийские установки разных калибров, торпеды и противокорабельные ракеты.



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