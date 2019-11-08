Официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил в пятницу, что посвященный сирийскому урегулированию саммит Турция - Германия - Франция - Великобритания, намечен на 3-4 декабря.

Об этом сообщает телеканал CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя Эрдогана, встреча пройдет в Лондоне, где также будет проходить саммит НАТО.

В середине октября президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что он и лидеры трех других стран хотят встретиться с турецким лидером в Лондоне, чтобы "восстановить согласованность по вопросу того, чем является и чем должен являться НАТО", членом которого является Турция.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

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