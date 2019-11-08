Специальный представитель Госдепа США Томас Зарзецки напомнил первому вице-премьеру и главе МИД Сербии Ивице Дачичу о правилах введения Вашингтоном санкций в отношении третьих стран за сотрудничество с российскими оборонными структурами, сообщило сербское министерство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) был принят в 2017 году и предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество. Вашингтон не раз напоминал об этом даже своим стратегическим партнерам.

Президент Сербии Александр Вучич в конце октября на учениях "Славянский щит" подтвердил, что Белград заказал в России один ЗРПК "Панцирь-С", и подчеркнул желание Сербии иметь комплекс ПВО С-400. Ранее сербские власти закупили в РФ семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также в рамках военно-технической помощи передали шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Руководство КНР также передавало сербской армии военную технику и оборудование.

"Цель визита Томаса Зарзецки - ознакомление соответствующих органов республики Сербии с важнейшими элементами "Закона о противодействии противникам США посредством санкций", а особенно статьей 231, которая относится к возможности введения санкций США в отношении физических и юридических лиц, которые сотрудничают с сектором разведки и безопасности РФ. Перед Сербией Зарзецки посетил в связи с этим еще 60 государств", - сообщило сербское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе приема у министра Дачича, а после этого и в разговоре с экспертами МИД отмечено значение очень хорошего сотрудничества Сербии и США, особенно в областях, где есть обоюдный интерес", - указало министерство. Сербский президент Александр Вучич заявил в пятницу, что "граждане Сербии не должны переживать из-за предположений о возможности введения США санкций", потому что подобные решения принимаются долго и "относятся к юридическим и физическим лицам, а не народу в целом".

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