В минувшую пятницу, 8 ноября, на борту самолета Airbus A321 авиакомпании Air India произошла нештатная ситуация.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, экипажу воздушного судна, выполнявшему внутренний рейс AI670 из Бхубанешвара - города на востоке Индии, в Мумбаи, пришлось садиться на запасном аэродроме в Райпуре.

Решение о посадке было принято после того, как обнаружилось, что из двигателя воздушного судна вырывается язык пламени.

Пилоты выключили силовую установку и приземлились на одном двигателе, после чего пассажиры были эвакуированы по надувным аварийным трапам.

Как сообщают местные СМИ, на борту самолета находились 182 человека, никто из них не пострадал.

О причинах ЧП пока не сообщается.

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