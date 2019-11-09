В Индии экипаж экстренно посадил пассажирский лайнер из-за пламени в двигателе
В минувшую пятницу, 8 ноября, на борту самолета Airbus A321 авиакомпании Air India произошла нештатная ситуация.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, экипажу воздушного судна, выполнявшему внутренний рейс AI670 из Бхубанешвара - города на востоке Индии, в Мумбаи, пришлось садиться на запасном аэродроме в Райпуре.
Решение о посадке было принято после того, как обнаружилось, что из двигателя воздушного судна вырывается язык пламени.
Пилоты выключили силовую установку и приземлились на одном двигателе, после чего пассажиры были эвакуированы по надувным аварийным трапам.
Как сообщают местные СМИ, на борту самолета находились 182 человека, никто из них не пострадал.
О причинах ЧП пока не сообщается.
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