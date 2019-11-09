Тегеран намерен защищать и спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе дипломатическим путем. Об этом заявил журналистам в субботу заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на полях 4-й Московской конференции по нераспространению, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД на основе параграфа 36 этого соглашения, и Иран осуществляет свое право. Целью является защита соглашения, а не его убийство. Поэтому мы даем достаточно времени - два месяца - до каждого следующего этапа, чтобы дипломатическая работа продолжалась. Это наша позиция, мы продолжаем дипломатическую работу", - сказал он

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