https://news.day.az/world/1174628.html Снегопад парализовал работу аэропортов Чикаго - ВИДЕО
Снегопад парализовал работу аэропортов Чикаго - ВИДЕО
Из-за обрушившегося на американский Чикаго и его окрестности мощного снегопада в местных аэропортах Чикаго были отменены более 900 рейсов. В международном аэропорту О'Хара один из пассажирских бортов выкатился при посадке за пределы обледеневшей взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
К настоящему времени в Чикаго выпало до 12 сантиметров снега, передает ТАСС. Вслед за снегопадом жителей крупнейшего города штата Иллинойс и его окрестностей ждет резкое похолодание - до минус 20 градусов по шкале Цельсия.
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