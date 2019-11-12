Главный редактор The Financial Times (FT) Лайонел Барбер уходит в отставку в начале следующего года, говорится в сообщении на сайте издания.

Он проработал в газете 34 года. С 2005 года он занимал высшую должность в отделе новостей, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Когда я занял пост редактора, я пообещал восстановить золотой стандарт в отчетности и комментариях FT и помочь совету директоров построить устойчиво прибыльный бизнес, основанный на цифровой трансформации. С тех пор как Nikkei приобрел FT в 2015 году, я также упорно работал над укреплением нашего глобального медиа-альянса. Вместе мы достигли этих целей, пройдя рубеж в один миллион платящих читателей FT в этом году", - сказал Барбер.

Новым руководителем FT станет Рула Халаф, которая в настоящее время занимает пост заместителя Барбера.

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