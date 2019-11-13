Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании ключевой фигуры террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Сойлу, в настоящее время ведётся допрос задержанного.

Глава МВД отметил, что Турция продолжит активную борьбу с ИГ.

По поводу депортации ранее задержанные террористов ИГ в их страны Сойлу сказал, что Германия и Нидерланды примут своих граждан, которые были задержаны в рамках операций против ИГ.

Отметим, что Турция начала депортацию ранее задержанных террористов ИГ.

14 ноября из Турции будут депортированы 7 террористов ИГ, которые являются гражданами Германии.

Ранее Сулейман Сойлу сказал, что с 11 ноября Турция начнет процесс депортации задержанных террористов ИГ в их страны.

По его словам, Турция не намерена удерживать их у себя, даже если их лишат гражданства.

Министр сказал, что в настоящее время в тюрьмах Турции содержатся 1,2 тысячи террористов ИГ.

Сойлу сообщил, что в ходе антитеррористической операции "Источник мира" на севере Сирии ВС Турции задержали 287 человек, связанных с ИГ, среди которых есть женщины и дети.