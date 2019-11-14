Армянский спортсмен Ашот Болян застрелен в среду вечером на юго-западе Москвы, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Как стало известно "МК", труп Боляна был обнаружен возле дома на Нахимовском проспетке, 59, в 20.15. Местный житель парковал свою машину, и в свете фар увидел тело мужчины. Боляна застрелили возле своей автомашины "Инфинити". Видимо, какое-то время он лежал мертвым на парковке.