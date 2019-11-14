Две яхты горят в марине Глифада на юге Афин, сообщает издание "Прото тема".

Сообщение о пожаре на судне поступило в пожарную службу в 7.43 по местному времени. Тушить огонь были направлены 18 пожарных на шести машинах, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Огонь начался на заброшенном судне и быстро перекинулся на другое, стоявшее рядом, сообщает издание, есть вероятность, что могут загореться и другие яхты.



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