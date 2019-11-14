https://news.day.az/world/1175581.html Две яхты загорелись в Афинах - ВИДЕО
Огонь начался на заброшенном судне и быстро перекинулся на другое, стоявшее рядом, сообщает издание, есть вероятность, что могут загореться и другие яхты.
Две яхты загорелись в Афинах - ВИДЕО
Две яхты горят в марине Глифада на юге Афин, сообщает издание "Прото тема".
Сообщение о пожаре на судне поступило в пожарную службу в 7.43 по местному времени. Тушить огонь были направлены 18 пожарных на шести машинах, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
Огонь начался на заброшенном судне и быстро перекинулся на другое, стоявшее рядом, сообщает издание, есть вероятность, что могут загореться и другие яхты.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре