https://news.day.az/world/1176092.html Турция приступила к бурению на шельфе Кипра, несмотря на угрозу санкций со стороны ЕС
Турция приступила к бурению на шельфе Кипра, несмотря на угрозу санкций со стороны ЕС
"Судно "Фатих" завершило разведку и бурение на шельфе Турции и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре", - отметил Октай, сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в восточной части Средиземноморья, подчеркнул Октай.
В свою очередь правительство Кипра решительно осудило намерение Турции провести новое бурение в море в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и шельфа Кипра. Турция направила плавучую буровую установку "Явуз" для разведки полезных ископаемых, несмотря на протесты.
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