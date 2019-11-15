"Судно "Фатих" завершило разведку и бурение на шельфе Турции и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре", - отметил Октай, сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в восточной части Средиземноморья, подчеркнул Октай.

В свою очередь правительство Кипра решительно осудило намерение Турции провести новое бурение в море в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и шельфа Кипра. Турция направила плавучую буровую установку "Явуз" для разведки полезных ископаемых, несмотря на протесты.