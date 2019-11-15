Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что требование США полностью отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 нарушает суверенные права Турции, передает Day.Az со ссылкой на inosmi.ru.

После встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом турецкий лидер объявил, что Турция не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot.

"Мы сказали США, если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot. Я хочу быть другом и Америки, и России. Мы к этому стремимся и делаем соответствующие шаги", - сказал Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

В свою очередь Эрдоган отметил, что позиция американского президента Дональда Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре самолётов F-35 на фоне конфликта с С-400 стала более позитивной.

"Трамп стал гораздо более позитивен в этом плане, а его подходы более продуктивны", - сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что противники американского президента пытаются вбить клин между Анкарой и Вашингтоном, но президент Дональд Трамп прилагает все необходимые усилия для решения существующих между Турцией и США вопросов на основе взаимоуважения и с учетом национальных интересов.

"Только диалог позволит Турции и США разрешить существующие между ними разногласия", - добавил он.

По поводу выдачи исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года, Эрдоган заявил, что переговоры между Министерствами юстиции Турции и США ведутся, и Турция будет без устали добиваться своего.