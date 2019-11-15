Турецкие власти выслали в США американского гражданина, примкнувшего к террористической группировке "ИГ", заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, МВД Турции ранее анонсировало начало депортации боевиков "ИГ" в страны их происхождения с понедельника.

Первый член "ИГ" американского происхождения, который был отправлен в Грецию, не был принят греческими властями. С тех пор он оставался на нейтральной территории между двумя КПП.

"Сегодня мы депортировали самолетом из Стамбула в США террориста американского происхождения, находившегося в нейтральной зоне на границе с Грецией", - сообщил Сойлу журналистам.

Он добавил, что всего в пятницу Турция выслала трех иностранцев, примкнувших к "ИГ". Их гражданство не уточняется.

