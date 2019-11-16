Неизвестные люди проникли в Даличскую галерею Лондона, где были представлены работы голландского художника Рембрандта, и попытались украсть две картины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, в галерее проходила выставка с 35 работами Рембрандта. Неизвестные проникли в здании и намеревались похитить две работы художника, но сработала сигнализация. Эти звуки и приближающиеся наряды полиции спугнули злоумышленников, которые принялись убегать. По дороге они встретили охранника, который попытался их остановить, но не смог. Неизвестные сбежали.

При осмотре галереи, пропавшие со своих мест, картины были найдены. Однако руководство решило закрыть выставку до окончания расследования.

"Это была дерзкая попытка взлома и она была четко спланирована", - считает детектив Джейсон Барбер.