Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона радикальных демонстрантов в масках на полуострове Коулун. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Противостояние произошло у политехнического университета, где бунтующие студенты блокируют прилегающие к вузу улицы и въезд в ключевой автомобильный туннель "Кросс-харбор", который связывает остров Гонконг с материковой частью города. Радикалы кидают в стражей порядка кирпичи, бутылки с зажигательной смесью, обстреливают их из самодельных катапульт и луков. Сообщается, что один из офицеров полиции был ранен в ногу выпущенной демонстрантом стрелой.