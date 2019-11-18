При обрушении автомобильного моста на юго-западе Франции 18 ноября погибла 15-летняя девочка. Ее тело обнаружили в реке под мостом, при этом женщина, находившаяся вместе с дочерью в машине, выжила. Еще несколько человек получили травмы, не менее двух из находятся в тяжелом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на DW.

Рухнувший мост соединял населенные пункты Мирпуа-сюр-Тарн и Бесьер, находящиеся примерно в 30 км к северу от Тулузы. В момент трагедии на мосту помимо легкового автомобиля находился грузовой, который тоже упал в реку. Некоторые очевидцы сообщают о падении еще одной машины, но ее следов не обнаружено. Водитель грузовика числится пропавшим без вести. Вероятно, есть и другие пропавшие.

Причина обрушения еще устанавливается. Местная газета La Dépêche du Midi сообщает, что вес проезжавшего по мосту грузовика превышал допустимую норму.