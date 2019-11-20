https://news.day.az/world/1177651.html Генсек НАТО призвал союзников помочь Украине и Грузии
Генсек НАТО призвал союзников помочь Украине и Грузии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу предоставить ресурсы для увеличения помощи Украине и Грузии, отметив, что регион Черного моря важен для альянса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Черноморский регион важен для НАТО... Мы работаем с нашим партнерами - как с Грузией, так и с Украиной - в этом регионе, и я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и персонал, чтобы обеспечить наращивание практической поддержки", - сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе перед началом министерских переговоров.
Он также добавил, что НАТО "поддерживает Грузию на ее пути к членству в альянсе". "Цель присутствия НАТО в Грузии - помочь ей модернизировать ее институты безопасности и обороны", - заключил генсек альянса.
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