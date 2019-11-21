Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал Национальный банк страны использовать все существующие инструменты для стабилизации цен, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, передает Day.Az.

Об этом Гахария заявил 21 ноября на заседании правительства.

Годовой уровень инфляции в октябре составил 6,9 процента вместо прогнозируемых трех процентов. Цены на продовольствие уже выросли на 13,5 процента. Эксперты связывают рост цен с обесцениванием национальной валюты. За полгода лари по отношению к доллару обесценился примерно на 10 процентов.

"Хочу призвать Национальный банк активно использовать все имеющиеся инструменты для стабилизации цен и обеспечения инфляционного таргетирования", - заявил Гахария.

Кроме того, премьер поручил министру финансов заняться вопросом о пересмотре политики кредитования. С января в Грузии запрещено выдавать кредиты в иностранной валюте в размере менее 200 тысяч лари (более 67,3 тысячи долларов).

"С целью обеспечения ускорения экономического роста, поручаю министру финансов рассмотреть и на будущем заседании правительства представить нам информацию, насколько возможно снизить до 100 тысяч лари ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте", - сказал Гахария.

До 2019 года запрет кредитования в иностранной валюте действовал в пределах суммы до 100 тысяч лари (более 37,5 тысячи долларов).